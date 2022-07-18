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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Кузбасс в I полугодии сократил добычу угля на 6%, отгрузку - на 10%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Предприятия Кузбасса в I полугодии 2022 года добыли 109,8 млн тонн угля, что на 6,4% меньше уровня аналогичного периода 2021 года, сообщило Министерство угольной промышленности Кемеровской области.

Открытым способом предприятия добыли 71,8 млн тонн угля (в январе-июне 2021 года - 72,2 млн тонн), подземным способом - 38 млн тонн (45,1 млн тонн). Добыча коксующихся марок угля в I полугодии составила 32,1 млн тонн (34,1 млн тонн), энергетических марок - 77,7 млн тонн (83,2 млн тонн).

В июне 2022 года предприятия Кузбасса добыли 16,7 млн тонн угля, что на 13,5% ниже уровня июня 2021 года.

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, с начала 2022 года составила 88,9 млн тонн. В январе-июне 2021 года этот показатель был выше - 91,8 млн тонн.

В частности, в I полугодии на обогатительных фабриках Кузбасса было переработано 63,4 млн тонн угля (на 4,8% меньше). Так, углей ценных коксующихся марок было переработано 32,6 млн тонн (в I полугодии 2021 года - 33,8 млн тонн), углей энергетических марок - 30,8 млн тонн (32,8 млн тонн). Было получено 40,8 млн тонн угольного концентрата (41,5 млн тонн).

В январе-июне 2022 года кузбасские предприятия отгрузили железнодорожным транспортом 98,7 млн тонн угля, что на 11,5 млн тонн (на 10,4%) меньше уровня аналогичного периода 2021 года. В западном направлении было отгружено 50,1 млн тонн ("минус" 7,5 млн тонн), в восточном направлении - 24,3 млн тонн ("минус" 3,1 млн тонн), в местном сообщении - 24,2 млн тонн ("минус" 0,9 млн тонн).

Конечным потребителям с начала года было поставлено 88,1 млн тонн кузбасского угля - на 10,8 млн тонн меньше уровня 2021 года. Из них, по данным министерства, 58,6 млн тонн ушло на экспорт ("минус" 11,2 млн тонн), металлургам страны было отправлено 15,9 млн тонн ("минус" 1 млн тонн), электростанциям - 8,5 млн тонн ("плюс" 500 тыс. тонн), предприятиям ЖКХ и населению - 1,5 млн тонн ("минус" 100 тыс. тонн).

Кемеровская область Кузбасс
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