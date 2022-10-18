Кузбасс в январе-сентябре снизил добычу угля на 9%, экспорт - на 15,5%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года угледобывающие предприятия Кемеровской области добыли 162,5 млн тонн угля против 179,1 млн тонн за такой же период годом ранее, сообщило региональное Министерство угольной промышленности.

Таким образом, показатель в этом году сократился на 9%.

В сентябре 2022 года было добыто 18,5 млн тонн угля, что на 12% меньше, чем в сентябре 2021 года (21 млн тонн).

Добыча коксующегося угля в январе-сентябре снизилась на 7% - до 48,4 млн тонн (годом ранее - 52,1 млн тонн), энергетического - на 10%, до 114,1 млн тонн (127 млн тонн).

За девять месяцев добыча открытым способом уменьшилась на 7,3% - до 106,7 млн тонн, подземная - упала на 13%, до 55,8 млн тонн.

В конце сентября в Министерстве угольной промышленности региона "Интерфаксу" сообщали о приостановке добычи угля на разрезах "Киселевский" (ООО "МелТЭК") и "Кузнецкий Южный".

Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев 22 сентября заявлял, что Кемеровская область в 2022 году ожидает снижения угледобычи на 12% - до 215 млн тонн, "если не будет еще осложнений на рынке угля".

Переработка угля на обогатительных фабриках Кузбасса сократилась на 8,2% - до 93,7 млн тонн. В том числе углей коксующихся марок переработано 47,9 млн тонн (снижение на 6,3%), энергетических - 45,8 млн тонн (снижение на 10,2%). Выпуск угольного концентрата уменьшился на 5% - до 60,2 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-сентябре 2022 года поставили потребителям 132,6 млн тонн угля, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе на экспорт поставлено 88,1 млн тонн угля (снижение на 15,5%). Направления поставок в сообщении не раскрываются.

В сентябре на экспорт отгружено 9,2 млн тонн угля - на 2 млн тонн меньше, чем в сентябре 2021 года.

Поставки кузбасского угля российским металлургам за 9 месяцев сократились на 8% - до 24,1 млн тонн. Для электростанций поставлено 12,8 млн тонн угля (больше на 1,4 млн тонн), для предприятий ЖКХ и населения Кемеровской области - 2,1 млн тонн (на 0,7 млн тонн меньше).

В январе-сентябре железнодорожным транспортом отгружено 148,1 млн тонн угля (снижение на 11%). В том числе в западном направлении отгружено 74,3 млн тонн (снижение на 13 млн тонн), в восточном - 37,9 млн тонн (снижение на 2,7 млн тонн), в местном сообщении - 35,9 млн тонн (снижение на 2,3 млн тонн).

В сентябре железнодорожным транспортом из региона отгружено 16,5 млн тонн, в том числе в западном направлении - 7,4 млн тонн, в восточном - 4,8 млн тонн, в местном сообщении - 4,3 млн тонн.

Среднесуточная отгрузка в прошлом месяце составила 7686 полувагонов (98% к плану).

Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 октября составляли 18,9 млн тонн.

По данным на 1 июня остатки угля на складах составляли 19 млн тонн, на 1 июля - 19,4 млн тонн, на 1 августа - 18,7 млн тонн, на 1 сентября - 18,4 млн тонн. Для сравнения: на 1 февраля остатки на складах составляли 16 млн тонн.