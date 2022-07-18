Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке, сообщили в пресс-службе банка.

"Очередным шагом наряду со снижением ставок и рефинансированием действующих кредитов стало уменьшение минимального размера первоначального взноса по двум ипотечным продуктам. Все эти меры в совокупности делают ипотеку от Сбера доступнее и улучшают обеспеченность россиян собственным жильем", - сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васёв.

Он уточнил, что с 15 июля Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по двум программам жилищного кредитования. Так по программе "Приобретение готового жилья" минимальный взнос уменьшается с 20 до 15% стоимости недвижимости. По программе "Ипотека по двум документам" – при приобретении готового либо строящегося жилья без подтверждения дохода – с 30 до 20%.

Ранее Сбер начал рефинансировать ипотеку, полученную клиентами весной по высоким ставкам – от 13,9%. Клиенты банка могут снизить ставку по действующей ипотеке до 12,5% или 11,5% в зависимости от условий страхования жизни. Предложением на снижение можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.