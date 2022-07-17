Сбербанк начал рефинансировать ипотеку, полученную клиентами весной по высоким ставкам

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк начал рефинансировать ипотечные кредиты, взятые клиентами банка весной 2022 года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец мая по ставке от 13,9%", - сказал Греф после церемонии открытия фонтана в Дербенте, построенного при поддержке Сбербанка.

Клиенты банка могут снизить ставку по действующей ипотеке до 12,5% или 11,5% в зависимости от условий страхования жизни. Предложением на снижение можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.

Греф добавил, что ипотечный рынок стал восстанавливаться, эта тенденция стала наблюдаться ещё до июня текущего года. "Ставки снизились и вернулись на уровень допандемийного 2019 года", - напомнил глава Сбербанка.

По базовым ипотечным программам Сбербанка ставки начинаются от 10,5%.

Сбербанк рефинансирует ипотечные кредиты только других банков, собственные - не рефинансирует.

Сбербанк ожидает, что выдача ипотечных кредитов в 2022 году снизится по сравнению с 2021 годом, но не значительно.

"Что касается объёмов выдачи ипотеки по итогам текущего года, пока рано говорить об этом. Думаю, что снижение будет, но не критичное. Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной", - заявил Греф.