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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

В Х5 отметили переход россиян к модели бережливого потребления на фоне падения доходов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Население РФ переходит на модель бережливого потребления на фоне сокращения реальных доходов, отметил крупнейший в России ритейлер X5 Group.

Во II квартале рост выручки компании замедлился по сравнению с I кварталом, а рост сопоставимых продаж был обеспечен в основном повышением среднего чека.

Продовольственная инфляция во II квартале составила 19,5% (13,5% в I квартале). При этом темп роста цен на продовольственные товары замедлялся в течение всего квартала (до 17,8% в июне), говорится в сообщении Х5. Дефляционными факторами стали укрепление рубля и рост предложения по отдельным категориям (плодоовощная продукция, яйца, сахар).

В понедельник компания раскрыла операционные результаты за II квартал. Ее выручка выросла на 18,6%, до 647,3 млрд рублей. Средний чек увеличился на 10,8% (до 465,1 рубля). В апреле рост чека составлял 9,3%, в мае - 12%, в июне - 11%. Количество покупателей за квартал выросло на 7,3%.

Сопоставимые продажи (LfL) Х5 во II квартале выросли на 11,7%, в основном за счет увеличения среднего чека - на 11%. Покупательский трафик при этом повысился на 0,6%.

В I квартале 2022 года выручка Х5 выросла на 19%, средний чек повысился на 7,4% (до 484,2 рубля), трафик на 10,7%. LfL-выручка ритейлера выросла на 11,7%, при этом вклад изменения среднего чека и трафика был более равномерен (+7,8% и +3,7% соответственно).

Х5 - крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19 779 магазинов, в том числе 18 558 магазинов "у дома" "Пятерочка".

X5 Group
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