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Stellantis закроет китайское СП по производству автомобилей бренда Jeep

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV закроет китайское СП, занимающееся производством и продажей автомобилей бренда Jeep в КНР, поскольку не смог продвинуться в увеличении своей доли в нем до контрольной.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, автоконцерн сфокусируется на поставках в Китай электромобилей Jeep, выпущенных за пределами страны.

В январе текущего года Stellantis, который также владеет брендами Chrysler, Dodge и Fiat, заявил, что планирует увеличить долю в СП с китайской Guangzhou Automobile Group Co. (GAC Group) до 75% с 50%. GAC Group в тот же день отреагировала на это, выразив сожаление, что публикация заявления не была согласована с ней.

"Отсутствие прогресса в ранее объявленном Stellantis плане получения контрольной доли в СП с GAC Group вынудило компании начать обсуждение прекращения работы СП", - отмечается в пресс-релизе европейского автоконцерна.

"Stellantis планирует взаимодействовать с GAC Group для упорядоченного сворачивания созданного в марте 2010 года СП, которое было убыточным в последние годы", - говорится в заявлении автоконцерна.

Расходы Stellantis в связи с закрытием китайского СП составят порядка 297 млн евро и будут отражены в отчетности за первое полугодие.

Некоторые из зарубежных автопроизводителей решили взять под контроль свои китайские СП, воспользовавшись послаблениями для автомобильной отрасли, введенными в КНР, отмечает The Wall Street Journal. Так, BMW AG заплатила порядка $4 млрд, чтобы увеличить долю в СП с Brilliance China Automotive Holdings Ltd., а Volkswagen AG объявила о намерении нарастить долю в СП с JAC Motors до 75% с 50%.

По мнению экспертов, западным автопроизводителям важно контролировать совместные предприятия в Китае, поскольку это может существенно ускорить принятие решений.

Акции Stellantis прибавляют в цене 3,1% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 36%.

Stellantis Jeep Китай
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