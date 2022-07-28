Stellantis в I полугодии увеличил выручку на 21%, чистую прибыль - на 37%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV в первом полугодии 2022 года увеличил выручку на 21%, а чистую прибыль - на 37%.

Выручка компании в январе-июне составила 88 млрд евро против 72,61 млрд евро годом ранее.

Чистая прибыль повысилась до 7,96 млрд евро с 5,8 млрд евро в прошлом году.

Скорректированная операционная прибыль подскочила до 12,37 млрд евро с 8,44 млрд евро. Операционная маржа составила 14,1%.

Показатель свободного денежного потока от производственной деятельности повысился на 6,5 млрд евро по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 5,3 млрд евро.

Компания подтвердила годовой прогноз, который предусматривает положительное значение показателя свободного денежного потока от производственной деятельности и показатель рентабельности по скорректированной операционной прибыли выше 10%.

Акции Stellantis на торгах в Милане в четверг дорожают на 3,4%. С начала года капитализация компании упала на 20%, до 40,08 млрд евро.