"Русал" 27 июля соберет заявки на выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Объединенная компания Русал" 27 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций объемом 2 млрд китайских юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2-3 года.

Минимальная заявка - сумма, кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Техразмещение запланировано на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, банк "Зенит", агентом по размещению избран Газпромбанк.

"Московская биржа" зарегистрировала шесть выпусков 5-летних облигаций "ОК Русал" - серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серии БО-02 на 25 млрд руб., серии БО-03 объемом 25 млрд рублей, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серии БО-05 объемом 2 млрд китайских юаней и серии БО-06 на 2 млрд китайских юаней.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4В02-01-16677-A, 4В02-02-16677-A, 4В02-03-16677-A, 4В02-04-16677-A, 4В02-05-16677-A и 4В02-06-16677-A. Эмиссии включены в третий уровень котировального списка "Мосбиржи".

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Также сейчас в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.