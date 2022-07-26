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Совет директоров "Русала" 29 июля определится с дебютной программой облигаций

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Объединённая компания Русал" планирует 29 июля рассмотреть вопрос об утверждении первой программы биржевых облигаций серии 001Р, а также об определении цены размещения биржевых облигаций, сообщила компания.

В конце мая АКРА присвоило МКПАО ОК "Русал" кредитный рейтинг на уровне "А+(RU)" со стабильным прогнозом.

В середине июля "Московская биржа" зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО "ОК Русал" - серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серии БО-02 и БО-03 по 25 млрд рублей каждая, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серии БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд китайских юаней каждая. После чего эмитент объявил о премаркетинге по юаневому выпуску серии БО-05.

Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июля с 11:00 до 15:00 по Москве. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 5% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2 года.

Техразмещение запланировано на 3 августа. Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Зенит". Агент по размещению - Газпромбанк.

Ожидаются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Сейчас в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

Русал Газпромбанк МКБ Зенит
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