Квартальная чистая прибыль Goldman Sachs сократилась вдвое

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года американский банк Goldman Sachs Group резко сократил чистую прибыль, однако показатель превысил прогнозы рынка.

Как говорится в отчете банка, его чистая прибыль в апреле-июле составила $2,93 млрд, или $7,73 в расчете на акцию, по сравнению с $5,35 млрд, или $15,02 на акцию, за аналогичный период 2021 года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $6,56 на акцию.

Выручка Goldman Sachs в минувшем квартале снизилась до $11,86 млрд по сравнению с $15,39 млрд годом ранее при прогнозе в $10,78 млрд.

Также совет директоров банка рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 25%, до $2,50 на акцию.

Выручка инвестиционно-банковского бизнеса Goldman во втором квартале упала на 41% - до $2,14 млрд. При этом в сегменте андеррайтинга показатель упал до $588 млн с $1,24 млрд.

Доход подразделения операций на глобальных рынках повысился на 32% - до $6,47 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) подскочила на 55% - до $3,61 млрд, а выручка от операций с акциями увеличилась на 11%, составив $2,86 млрд.

В сфере управления активами выручка рухнула на 79%, до $1,08 млрд, а в сфере управления состояниями и розничного банкинга показатель повысился на 25%, до 2,18 млрд.

Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по невозвратным кредитам составили $667 млн, тогда как во втором квартале 2021 года банк высвободил из таких резервов $97 млн.

Котировки акций банка растут на 4% в ходе предварительных торгов в понедельник. Капитализация банка с начала года сократилась на 23,2%, до $100,9 млрд, тогда как индекс Dow Jones за этот период потерял 13,9%.