Morgan Stanley сократил скорректированную прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, получил худшую, чем ожидалось, скорректированную прибыль и выручку во втором квартале 2022 года из-за снижения доходов инвестиционного подразделения.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $2,5 млрд, или $1,39 в расчете на акцию, по сравнению с $3,5 млрд, или $1,85 на акцию, за тот же период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,44 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась до $13,1 млрд с $14,8 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль банка на уровне $1,56 на акцию при выручке в $13,4 млрд.

Отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам составили $101 млн против $73 млн годом ранее.

В сфере управления активами состоятельных клиентов выручка в апреле-июне уменьшилась до $5,74 млрд с $6,1 млрд, в сфере управления инвестициями - сократилась до $1,41 млрд с $1,7 млрд.

Доход подразделения услуг для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг (Institutional Securities) уменьшился до $6,1 млрд с $7,1 млрд. В том числе выручка инвестиционно-банковского подразделения рухнула более чем вдвое, до $1,07 млрд, тогда как доходы от торговли акциями выросли на 5%, а от операций с бумагами с фиксированной доходностью - на 49%.

С начала года капитализация Morgan Stanley снизилась на 23,6%, до $132,8 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за это время потерял около 20%.