Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

ВВП Белоруссии в I полугодии снизился на 4,2%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-июне 2022 года составил 87,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем в первом полугодии 2021 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Рецессия в экономике Белоруссии углубляется: по итогам января-мая снижение составляло 3,4%, января-апреля - 2,1%. Динамика ВВП Белоруссии перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июне равнялся 116,3%.

Минэкономики Белоруссии ранее заявляло, что ожидает восстановительной динамики ВВП во втором полугодии в связи с адаптацией экономики к санкциями, в том числе за счет переформатирования логистики и восстановления экспорта, включая ожидаемое увеличение поставок в Россию на треть в этом году.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

Официальный курс на 18 июля - 2,5433 белорусского рубля/$1.

Белоруссия Белстат Минэкономики МВФ ЕБРР S&P
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15%

H&M начала сворачивать бизнес в России

H&M начала сворачивать бизнес в России

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти

Платформа "Атомайз" выпустит первый индустриальный токен - на палладий

Энергетику Европы на этой неделе ждет новое испытание в виде жары и штиля

Энергетику Европы на этой неделе ждет новое испытание в виде жары и штиля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });