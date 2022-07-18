ВВП Белоруссии в I полугодии снизился на 4,2%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-июне 2022 года составил 87,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,2% меньше, чем в первом полугодии 2021 года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Рецессия в экономике Белоруссии углубляется: по итогам января-мая снижение составляло 3,4%, января-апреля - 2,1%. Динамика ВВП Белоруссии перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июне равнялся 116,3%.

Минэкономики Белоруссии ранее заявляло, что ожидает восстановительной динамики ВВП во втором полугодии в связи с адаптацией экономики к санкциями, в том числе за счет переформатирования логистики и восстановления экспорта, включая ожидаемое увеличение поставок в Россию на треть в этом году.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР - на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

Официальный курс на 18 июля - 2,5433 белорусского рубля/$1.