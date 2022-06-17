ВВП Белоруссии в январе-мае снизился на 3,4%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-мае 2022 года составил 70,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 3,4% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Рецессия в экономике Белоруссии углубляется: по итогам января-апреля снижение ВВП составляло 2,1%. Динамика ВВП Белоруссии перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае равнялся 114%.

Минэкономики Белоруссии заявило, что падение ВВП вызвано усилением западных санкций, однако в ведомстве ожидают восстановительного тренда в экономике во втором полугодии. "Естественно, беспрецедентное внешнее давление потребовало огромного пласта работы госорганов и отраслей по перестройке производственных процессов и сбытовых цепочек, выходу на новые рынки", - сказал, комментируя итоги пяти месяцев, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Мы рассчитываем, что с реализацией оставшегося пакета мер и вступлением в силу нормативных правовых актов, разработанных в его рамках, удастся переломить тренд на замедление ВВП. По нашим оценкам, восстановительная динамика будет наблюдаться во втором полугодии", - сказал замминистра.

МВФ ожидает падения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР прогнозирует его снижение на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

Официальный курс на 17 июня - 2,5569 бел. рубля/$1.