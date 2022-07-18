Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков, активно дорожающей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода месяца.

Курс доллара США составил 56,34 руб. в 19:00, что на 84,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,15 руб., подешевев на 82 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 83,4 копейки - до 56,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов понедельника в условиях уверенно дорожающей нефти и спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. Поддержку рублю также оказывает усиление аппетита к риску на мировых рынках благодаря снижению опасений относительно ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне высокой инфляции.

Представители руководства ФРС США сигнализируют о том, что, вероятно, повысят ключевую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции. Таким образом, регулятор решится на столь резкое повышение ставки второе заседание подряд.

В июне американский ЦБ повысил ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил тогда, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 б.п., и рынок закладывал ее подъем максимум на 75 б.п. Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля.

При этом в определенный момент представители руководства ФРС не исключали возможности того, что в июле ставка будет повышена на 100 б.п., однако некоторые из них в последнее время стали отметать подобную идею в ходе публичных выступлений и интервью.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер на минувшей неделе сказал, что выступает за повышение базовой процентной ставки на 75 б.п. в июле. При этом он отметил, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

Между тем Уоллер сказал, что рынки, возможно, "несколько забегают вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п.

В конце прошлой недели трейдеры оценивали в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 б.п. на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. До публикации на прошлой неделе данных об инфляции в США за июнь такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Повышение ставки сразу на 100 б.п. могло бы стать крупнейшим с начала 1990-х годов.

Потребительские цены в прошлом месяце подскочили на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.

Ситуация с укреплением курса рубля изменится за счет переориентации России на торговлю с нейтральными странами, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют", - заявил Греф журналистам в Дербенте.

"Далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - добавил он.

Переукрепление рубля беспокоит российские компании, в первую очередь экспортеров. В попытках борьбы с этим процессом появилась даже идея вновь перейти к управлению курсом от таргетирования инфляции.

Минфин предлагает влиять на курс рубля в условиях его избыточного укрепления через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран. Минэкономразвития эту идею не поддерживает, видит в ней риски ухудшения ситуации в экономике.

ЦБ настаивает на сохранении режима инфляционного таргетирования и плавающего курса рубля. "Когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс - либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Нефть

Цены на нефть активно растут в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник составляет $105,76 за баррель, что на 4,55% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,88 за баррель, что на 4,4% выше итогового значения предыдущей сессии.

На прошлой неделе Brent подешевела на 5,5%, а цена WTI упала на 6,9%.

Трейдеры продолжают оценивать итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он. Политик добавил также, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Между тем министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

"Мы прислушиваемся к нашим партнерам и друзьям со всего мира, особенно из стран-потребителей, - отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. - Но в конечном счете, ОПЕК+ следует за ситуацией на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости".

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,9%.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль в понедельник продолжает укрепляться к основным валютам, курс пары "доллар-рубль" находится ниже 57 руб. и вполне может опуститься до минимумов июня. "Всплеск продаж валюты со стороны сырьевых экспортеров для целей уплаты налогов, вероятно, продолжится до конца текущей недели. Пока нет нового механизма по стерилизации избытка валюты в резервные фонды. В августе поток валютной выручки, на наш взгляд, начнет постепенно снижаться, что несколько снизит давление на курс", - говорит Алексеев.

"На старте сессии рубль резко укрепился и после непродолжительной консолидации вернулся к повышению, обновив двухнедельные максимумы. Доллар опустился к 56,2 руб., евро достиг 56,8 руб. Кроме благоприятного внешнего фона росту рубля способствует приближение квартального налогового периода экспортеров, пик платежей которого приходится на следующую неделю. Дополнительным фактором укрепления рубля выступает необходимость конвертации валюты для выплаты дивидендов российскими экспортерами. Мировые рынки сегодня продолжили развивать восходящее движение пятницы. Правда, особых поводов для столь оптимистичного настроя не находится. Скорее всего, мы наблюдаем технический отскок вслед за последней волной распродаж. Нефтяные цены после кратковременного снижения, произошедшего в начала дня, также перешли к уверенному росту. Вероятно, инвесторов не впечатлили итоги переговоров президента США с наследным принцем Саудовской Аравии. Байден пытался убедить саудовские власти в необходимости увеличить добычу нефти для снижения ее стоимости, поскольку текущие ценовые уровни способствуют высокой инфляции во многих странах. Оценки СМИ относительно результатов этих переговоров расходятся", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 июля на 1,2707 рубля, до 56,5616 руб., и уменьшил курс евро на 73,25 копейки, до 57,1526 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 1,1085 рубля по отношению к пятнице и составил 56,5657 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 1,109 рубля и составил 56,5479 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 546,594 млн, из которых $1 млрд 7,252 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 539,342 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 75,27 копейки, до 57,1844 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 67,73 копейки, до 57,1552 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 121,384 млн, из которых EUR274,14 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR847,244 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта каждая - до 9,53% и 9,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 9,49% годовых, ставка на срок 3 месяца - на уровне 9,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев - 9,56% годовых.