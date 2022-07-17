Греф объяснил укрепление рубля усложнением процессов переводов и траты валюты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с укреплением курса рубля изменится за счёт переориентации России на торговлю с нейтральными странами, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта. Покупки твёрдой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют", - сообщил Греф журналистам после церемонии открытия фонтана в Дербенте, постороннего при поддержке Сбербанка.

"Далее ситуация с курсом будет исправляться за счёт перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - добавил он.

Переукрепление рубля беспокоит российские компании, в первую очередь экспортёров. В попытках борьбы с этим процессом появилась даже идея вновь перейти к управлению курсом от таргетирования инфляции.

Минфин предлагает влиять на курс рубля в условиях его избыточного укрепления через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран. Минэкономразвития эту идею не поддерживает, видит в ней риски ухудшения ситуации в экономике.

ЦБ настаивает на сохранении режима инфляционного таргетирования и плавающего курса рубля. "Когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это искусственный курс - либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.