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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $22 тысяч впервые с середины июня благодаря росту глобальных фондовых рынков.

Курс биткойна к 19:55 по московскому времени растет на 5,8% - до $22,147 тыс., по данным биржи Kraken.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подскочила в цене на 11,3% - до $1496.

"Биткойн восстановился с уровней $20 тыс. на фоне чуть возросшего оптимизма Уолл-стрит к рисковым активам", - написал аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойя.

Американские фондовые индексы завершили прошлую пятницу максимальным ростом за месяц и продолжают расти в понедельник, как и европейские акции.

биткойн
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