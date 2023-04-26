Standard Chartered прогнозирует подорожание биткойна до $100 тысяч к концу 2024 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Курс биткойна может взлететь до $100 тысяч к концу 2024 года, прогнозирует Standard Chartered. Об этом сообщает CNBC.

Коллапс Silicon Valley Bank и других средних по размеру банков в США укрепил позиции биткойна как "децентрализованного, независимого и дефицитного цифрового актива", полагает аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик. По его словам, "нынешняя напряженность в традиционном банковском секторе очень способствует" росту курса криптовалюты.

"Мы видим потенциал для достижения биткойном $100 тыс. к концу 2024 года, поскольку широко разрекламированная "криптозима" наконец закончилась", - отметил Кендрик.

Он ожидает, что "доля биткойна в общей рыночной капитализации цифровых активов в следующие несколько месяцев может перейти в диапазон 50-60% с 45% в настоящее время".

Биткойн на торгах в среду подорожал на 5,6% - до $29 545, по данным Kraken. Курс эфира (ethereum), еще одной популярной криптовалюты, поднялся на 4,1% - до $1937,5 тысячи.