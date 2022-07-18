Монетный двор Хорватии в три смены начал чеканить национальные монеты евро

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На монетном дворе Хорватии до конца года нужно будет отчеканить 420 млн единиц национальных монет достоинством 2 и 1 евро, а также 50, 20, 10, 5, 2 и 1 евроцент, сообщил в понедельник на церемонии начала чеканки управляющий Национального банка Хорватии Борис Вуйчич.

"Тут производят огромное количество монет, для этого необходима хорошая организация. Я уверен, что все будет сделано, как положено", - приводит слова Вуйчича сербская радиостанция Б92 .

По его словам, монетный двор будет работать в три смены, чтобы до конца года отчеканить 420 млн единиц хорватских евро и евроцентов общим весом 3,7 тыс. тонн. На чеканке будут задействованы 70 работников монетного двора.

Вуйчич также сообщил, что другой серьезной задачей станет вывод из обращения 500 млн единиц нынешних хорватских монет - кун и разменной мелочи - лип.

Депутаты Европейского парламента в начале июля дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с 1 января 2023 года. Европейская комиссия месяцем ранее приняла решение о том, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту с 1 января 2023 года.

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

Проблемы с дизайном

Между тем, дизайн хорватских монет ранее вызвал ряд вопросов. Так, пришлось отказаться от первоначального дизайна национальной стороны монеты в один евро, поскольку изображенную на ней куницу на ветке дерева сочли плагиатом известной фотографии британского фотографа Иана Лича.

Кроме того, сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.