Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Совет министров экономики и финансов стран ЕС во вторник принял окончательное решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.

"Сегодня Совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ЕС.

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - на уровне 7,53450 кун за один евро.

Министр финансов Хорватии Здравко Марич в эфире хорватской телерадиокомпании ХРТ назвал этот день "великим для страны". По его словам, "вступление Хорватии в еврозону - это хорошо не только для Хорватии, но и для всей еврозоны".

"Я хотел бы поздравить моего коллегу Здраво Марича и всю Хорватию с тем, что страна стала двадцатой, вступившей в зону евро. Принятие евро - это ответственное политическое решение. Хорватия успешно реализовала все необходимые экономические критерии, и там с 1 января 2023 года начнет хождение евро", - заявил в свою очередь министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Чехии Збынек Станюра.

В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту с 1 января 2023 года. Месяцем позже депутаты Европейского парламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.

Национальный дизайн монет

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

Между тем, дизайн хорватских монет ранее вызвал ряд вопросов. Так, пришлось отказаться от первоначального дизайна национальной стороны монеты в один евро, поскольку изображенную на ней куницу на ветке дерева сочли плагиатом известной фотографии британского фотографа Иана Лича.

Кроме того, сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.