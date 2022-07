Американские фондовые индексы резко развернулись и завершили торги падением

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, торговавшиеся в плюсе на протяжении большей части торгов в понедельник, неожиданно развернулись к концу сессии и завершили день падением.

Инвесторы негативно отреагировали на сообщения СМИ о том, что Apple Inc. планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. После этой новости акции техкомпаний пошли вниз: бумаги Apple подешевели на 2%, Cisco Systems Inc. - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 1%.

"Это тяжелый груз для рынка, - отметил главный стратег Interactive Broker Стив Сосник. - Эти компании - лидеры рынка. Эти компании также устанавливают верхнюю планку заработных плат".

Инвесторы продолжают анализировать квартальные отчетности банков и финкомпаний и пытаются увязать негативные прогнозы экспертов для экономики с пока еще относительно позитивными ожиданиями относительно корпоративных прибылей.

"Кажется, как будто что-то не так: либо экономический прогноз неверен, либо аналитики слишком оптимистичны по поводу отчетностей. И кажется, что последнее все же правда", - отметил глава отдела разработки инвестиционной стратегии на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки State Street Global Advisors Алтаф Кассам.

Котировки акций Goldman Sachs Group выросли на 2,5%. Банк по итогам второго квартала хоть и сократил чистую прибыль на 45%, но показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги Bank of America Corp. прибавили в цене 0,03%. Банк увеличил выручку в апреле-июне на 6%, но его чистая прибыль упала на 33%.

Рыночная стоимость авиаконцерна Boeing Co. снизилась на 0,01%, хотя акции концерна в ходе торгов входили в число лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones на новости о том, что авиакомпания Delta Air Lines заказала 100 самолетов 737 MAX. Капитализация Delta Air Lines увеличилась на 3,5%. Позднее авиаперевозчик заключил также соглашение с СП General Electric Co. и Safran SA на поставку 200 авиадвигателей LEAP-1B для этих самолетов. Акции General Electric подорожали на 1,3%.

Бумаги финансовой Synchrony Financial увеличились в цене на 0,3% на информации о том, что чистая прибыль компании во втором квартале оказалась выше ожиданий экспертов.

Котировки акций брокерской компании Charles Schwab Corp. снизились на 1,5%, хотя компания во втором квартале получила рекордную чистую прибыль, а скорректированный показатель в расчете на акцию оказался выше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 215,65 пункта (0,69%) и составил 31072,61 пункта.

Акции более половины из 30 компаний, входящих в расчет индекса, показали отрицательную динамику. В лидерах падения оказались бумаги Merck & Co. Inc. (-2,8%), Johnson & Johnson (-2,2%) и Apple. В число лидеров роста вошли акции Goldman Sachs, Dow Inc. (+2%) и Chevron Corp. (+1,4%).

Standard & Poor's 500 опустился на 32,31 пункта (0,84%) - до 3830,85 пункта.

Nasdaq Composite упал на 92,37 пункта (0,81%) и составил 11360,05 пункта.