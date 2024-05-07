Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Фото: John Smith/VIEWpress

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Несколько фондов прямых инвестиций проявили интерес к покупке американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

На этой новости акции компании подорожали на 20% на предварительных торгах во вторник.

По словам источников CNBC, Peloton рассматривает возможность снова стать частной компанией, и в последние месяцы вела соответствующие переговоры по крайней мере с одним инвестором.

Еще ряд фондов прямых инвестиций рассматривают Peloton как объект для приобретения, однако данных об официальных переговорах нет.

Потенциальные инвесторы фокусируются на том, как можно сократить операционные расходы компании - это сделало бы ее более привлекательным объектом для покупки, отмечают источники.

Спрос на тренажеры и сервисы Peloton резко вырос в условиях пандемии COVID-19, однако вслед за снятием карантинных ограничений он снизился.

Компания стала привлекательным объектом поглощения, поскольку ее капитализация, достигавшая $49,3 млрд в январе 2021 года, к настоящему времени упала до $1,3 млрд.

На прошлой неделе Peloton объявила об отставке главного исполнительного директора Барри Маккарти и анонсировала реорганизацию операций с целью снижения расходов, в том числе за счет сокращения 15% рабочих мест. Компания рассчитывает добиться ежегодной экономии в размере более $200 млн к концу 2025 фингода (июль 2024 - июнь 2025 года).

Капитализация Peloton упала на 91% с момента прихода Маккарти на пост CEO в феврале 2022 года, отмечает MarketWatch.