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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро в условиях подготовки к пику налоговых выплат
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,08-56,39 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 56,155 руб. (-18,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,855 руб. (-29,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,45 коп. к уровню закрытия 18 июля, до 56,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,76 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях дорожающей нефти и спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты июля. Поддержку рублю оказывает общее улучшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании.

В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда членов руководства ФРС, эти ожидания стали более умеренными.

Минфин РФ предложил закрепить в обновленном бюджетном правиле цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник.

Представители Минфина и Минэкономразвития сообщили, что новая конструкция бюджетных правил обсуждается на площадке правительства, и о конкретных решениях говорить рано. Представитель правительства не ответил на запрос газеты.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, не раскрыв их деталей. О предложении включить в правила новый параметр - объем добычи (а также экспорта) углеводородов, ранее говорил Силуанов. "Если раньше была цена отсечения как условие формирования нефтегазовых доходов, то сейчас, помимо цены на нефть, важны объемы поставок нефти и газа. Мы сделали зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. И среднее значение, которое, мы считаем, будет находиться в нерисковой для бюджета зоне, предлагается взять для расчета бюджетного правила. В этом будет первая новация", - пояснял он.

Нефть

Цены на нефть возобновили небольшое повышение во вторник после снижения ранее в ходе азиатских торгов и после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 во вторник составляет $106,37 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 5,1%, до $106,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,9 за баррель, что на 0,29% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 5,1%, до $102,60 за баррель.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

"ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию", - отметил старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

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