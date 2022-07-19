Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил закрепить в обновленном бюджетном правиле цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, пишут "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник.

Представители Минфина и Минэкономразвития сообщили, что новая конструкция бюджетных правил обсуждается на площадке правительства, при этом о конкретных решениях говорить рано. Представитель правительства не ответил на запрос газеты.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

Оппонентом Минфина выступает Минэкономразвития. "Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - говорил на съезде РСПП глава министерства Максим Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития, реализация такого предложения скорее ухудшит ситуацию в экономике. "В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, боюсь, мы скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - считает министр.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источников "Интерфакса", вопрос обсуждался 5 июля на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

На прошлой неделе Минфин сообщил, что внес в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, не раскрыв их деталей. О предложении включить в правила новый параметр - объем добычи (а также экспорта) углеводородов, ранее говорил Силуанов. "Если раньше была цена отсечения как условие формирования нефтегазовых доходов, то сейчас, помимо цены на нефть, важны объемы поставок нефти и газа. Мы сделали зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. И среднее значение, которое, мы считаем, будет находиться в нерисковой для бюджета зоне, предлагается взять для расчета бюджетного правила. В этом будет первая новация", - пояснял он.