Berkshire Hathaway увеличила долю в Occidental Petroleum до 19,4%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc продолжила покупать акции Occidental Petroleum Corp, занимающейся добычей нефти на сланцевых месторождениях, увеличив свою долю до 19,4%.

Berkshire купила 1,9 млн акций более чем за $100 млн 14-15 июля, говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Цена бумаг составила от $56 до $59 за акцию.

На текущий момент Berkshire владеет 181,7 млн акций Occidental совокупной стоимостью около $11 млрд, говорится в документах.

Таким образом, в настоящее время инвесткомпания Баффета является крупнейшим акционером Occidental. Доля Berkshire приближается к отметке в 20%, после чего она сможет включать результаты Occidental в свою финансовую отчетность.

Эксперты ожидают, что НК получит прибыль в размере порядка $10 млрд в этом году.

Участники рынка по-прежнему предполагают, что Баффет может быть заинтересован в покупке всей компании. Оставшаяся доля в размере чуть более 80% обойдется Berkshire примерно в $60 млрд при цене за бумагу на уровне $80, пишет Barron's.

Акции Occidental подорожали на 0,8% на дополнительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании выросла более чем вдвое и составляет более $55 млрд.