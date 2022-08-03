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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Сланцевый производитель Occidental Petroleum во II квартале вышел в прибыль

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum Corp. во втором квартале 2022 года вышел на прибыльный уровень и увеличил выручку в 1,8 раза. Кроме того, Occidental сообщила, что выкупила свои акции на сумму $1,1 млрд и выплатила около $5 млрд задолженности.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $3,56 млрд по сравнению с чистым убытком на уровне $97 млн в первом квартале 2021 года. Прибыль в расчете на акцию составила $3,47 по сравнению с убытком в $0,1.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов составила $3,16 на акцию против $0,32 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков в среднем предусматривал показатель на уровне $3,03 на акцию, пишет Barron's.

Квартальная выручка Occidental составила $10,74 млрд по сравнению с $6,01 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $10,26 млрд.

Средняя цена WTI во втором квартале составила $108,41 за баррель, Brent - $111,69 за баррель. Средняя цена реализации нефти Occidental на мировом рынке в апреле-июне составила $107,72 за баррель, СПГ - $42,04 за баррель нефтяного эквивалента.

С начала 2022 года капитализация Occidental Petroleum выросла в 2,2 раза.

Occidental Petroleum США WTI Brent
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