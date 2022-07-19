Эксперты зафиксировали "неприятное сползание" зернового рынка РФ в рецессию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на зерно в РФ продолжают "сползать", быстрее всего этот процесс идет в Поволжье, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Как отмечают эксперты, "на прошедшей неделе продолжилось неприятное сползание зернового рынка в рецессию".

Так, пшеница 3 класса в Поволжье подешевела на 615 рублей, до 14 150 рублей за тонну (все цены - EXW Европейская Россия с НДС). На юге цены снизились на 400 рублей, до 14 450 рублей за тонну, в центре - на 385 рублей, до 14 817 рублей, на Урале - на 300 рублей, до 16 283 рублей, в Черноземье - на 290 рублей, до 14 370 рублей. В то же время в Сибири после снижения цены восстановились на 250 рублей, до 15 733 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса в центре и Поволжье снизились на 465-485 рублей, до 14 150 и 13 588 рублей за тонну соответственно. В Черноземье падение составило 440 рублей, до 13 790 рублей, на юге - на 350 рублей, до 13 933 рублей, на Урале - на 100 рублей, до 15 750 рублей за тонну. В Сибири, как и на рынке пшеницы 3 класса, отмечено небольшое восстановление цен - на 50 рублей.

Падение цен на пшеницу 5 класса было достаточно ровным. На юге и в Поволжье это зерно подешевело на 415 рублей, до 13 417 и 13 075 рублей соответственно, в центре - на 400 рублей, до 13 676 рублей, в Черноземье - на 370 рублей, до 13 350 рублей за тонну. На Урале снижение было незначительным, в Сибири цены не изменились.

Цены на фуражный ячмень в основном умеренно снижались, но более заметной была динамика в Поволжье - на 265 рублей, до 13 438 рублей. На юге ячмень подешевел на 200 рублей, до 12 433 рублей, в центре - на 150 рублей, до 14 200 рублей за тонну. В остальных регионах цены снизились незначительно, в Сибири - без изменений.

Поволжье "отличилось" и на рынке ржи. Но цены здесь повысились - сразу на 500 рублей, до 14 563 рублей за тонну. В остальных регионах они не изменились.

Цены на кукурузу в Поволжье снизились на 400 рублей, до 13 350 рублей, в Черноземье - на 230 рублей, до 13 550 рублей за тонну. В центре и на юге снижение было незначительным.

Цены на горох больше всего снизились в Сибири - на 1 750 рублей. В Поволжье падение составило 1 460 рублей, в центре и Черноземье - на 550 рублей. На юге и в портах продолжился рост - на 165 и 500 рублей соответственно.