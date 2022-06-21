Начало уборки нового урожая обрушило цены на зерно в РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Начало уборки нового урожая в ряде южных регионов РФ обрушило цены на зерно на минувшей неделе, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, цены на пшеницу третьего класса (EXW европейская Россия) в центре и Черноземье упали сразу на 830-885 рублей, до 16 183 и 16 260 рублей за тонну, в Поволжье - на 700 рублей, до 16 225 рублей, на юге - на 350 рублей, до 16 417 рублей. На Урале и в Сибири ценовая динамика была слабой.

На рынке пшеницы четвертого класса наибольшее снижение цен произошло в Поволжье - на 875 рублей, до 15 813 рублей за тонну. В центре цены упали на 735 рублей, до 16 017 рублей, в Черноземье - на 570 рублей, до 15 890 рублей, на юге - на 485 рублей, до 16 050 рублей, в Сибири - на 300 рублей, до 15 967 рублей за тонну.

Цены на фуражную пшеницу падали более быстрыми темпами. Так, в Поволжье цена рухнула на 1 000 рублей за тонну, до 15 263 рублей, в центре - на 850 рублей, до 15 583 рублей, на юге - на 765 рублей, до 15 533 рублей. В остальных регионах динамика тоже была активной и составила от 135 рублей на Урале до 565 рублей в Сибири.

Резко упали и цены на ячмень. На юге - на 1 870 рублей, до 14 350 рублей за тонну, в Сибири - на 1 050 рублей, до 14 450 рублей, в центре - на 635 рублей, до 15 433 рублей. Рожь больше всего подешевела в центре и Поволжье - на 525-545 рублей, до 15 025 и 15 333 рублей за тонну соответственно. Цены на кукурузу наиболее активно снизились в центре - на 635 рублей, до 14 433 рублей за тонну.

Но наибольшими темпами шло обрушение цен на горох. В Поволжье они упали на 4 000 рублей за тонну, в Сибири - на 2 335 рублей, на юге - на 1 835 рублей, в центре и Черноземье - на 1 800 рублей. В то же время в портах цены на горох не изменились.