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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,1% в мае.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,8%, как и в мае.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Следующее заседание ЕЦБ состоится в четверг, и есть вероятность, что по его итогам ключевые процентные ставки будут повышены сразу на 50 базисных пунктов, а не на ожидавшиеся 25 б.п.

По данным Eurostat, энергоресурсы подскочили в цене на 42% по сравнению с июнем прошлого года. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 3,7%, промышленные товары – на 4,3%, услуги – на 3,4%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,7% в годовом выражении по сравнению с 3,8% в мае.

В Евросоюзе инфляция в июне ускорилась до 9,6% в годовом выражении с майских 8,8%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована на Мальте (6,1%), во Франции (6,5%) и в Финляндии (8,1%), самая высокая – в Эстонии (22%), Литве (20,5%) и Латвии (19,2%).

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