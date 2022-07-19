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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

"Делимобиль" на неделе с 25 июля проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд руб.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") на неделе с 25 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия 500 базисных пункта к ОФЗ на сроке три года. Предусмотрены квартальные купоны.

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Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей 6 июля.

Как сообщил "Интерфаксу" сооснователь "Делимобиля" Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. Трани также добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры.

"Мы видим большие перспективы для нашей компании на российском рынке. Для многих каршеринг стал привычным способом передвижения, у нас растущая клиентская база, потребность в каршеринге есть во многих городах. Поэтому средства от облигаций планируем инвестировать в бизнес здесь. Будем развивать автопарк, технологии и запускать каршеринг в новых регионах", - заключил он.

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В конце мая АКРА присвоило ООО "Каршеринг Руссия" рейтинг на уровне A+(RU) со "стабильным" прогнозом. Агентство указало, что на конец 2021 года "Делимобиль" занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

"Делимобиль" работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей - более 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка "Делимобиля" составила 12,9 млрд руб., объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов - 2,6 млрд руб. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.

"Каршеринг Руссия" является основным активом Delimobil (DMOB) Holding S. A. Надо долю "Каршеринг Руссия" приходится более 80% выручки и активов в рамках холдинга, в который также входит сервис предоставления автомобилей по подписке Anytime Prime.

Делимобиль
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