"Делимобиль" установил ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов на уровне не выше 13%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 13,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок пройдет на неделе с 25 июля.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.

Как сообщил "Интерфаксу" сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. Он добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры.

В конце мая АКРА присвоило ООО "Каршеринг Руссия" рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось в возможном выходе компании на публичный долговой рынок.

Агентство в своем сообщении отмечало, что "Каршеринг Руссия" является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).

Агентство также указывало, что на конец 2021 года "Делимобиль" занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в России. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

"Делимобиль" работает в десяти российских городах, в его автопарке больше 20 тысяч машин, база зарегистрированных пользователей превышает 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка "Делимобиля" составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов - 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.