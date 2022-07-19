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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Brent подешевела до $104,5 за баррель

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки падают во вторник после активного роста накануне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:28 по московскому времени подешевели на $1,77 (1,67%) - до $104,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,05 (на 2%) - до $100,55 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене на 5,1%, а WTI превысила $100 за баррель впервые за неделю.

"Возможно, цены на нефть уже прошли свой пик, однако пока нет никаких явных признаков того, что они могут существенно упасть с текущих уровней, если только мы не увидим большого сюрприза от ОПЕК+", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли.

Об увеличении поставок топлива на мировые рынки попытался договориться президент США Джо Байден в рамках своего визита в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, но четких заверений со стороны представителей королевства о намерениях повысить добычу и экспорт не последовало.

Определенную поддержку нефтяному рынку во вторник оказывает продолжающееся снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов падает на 0,8%. Индикатор опускается третью сессию подряд и находится на недельном минимуме.

Brent WTI США
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