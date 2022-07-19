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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Курс евро опустился ниже 56 рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля растет к доллару и евро на "Московской бирже" во вторник. Курс евро опустился ниже 56 рубля впервые с 1 июля, доллар торгуется ниже 55 рублей впервые с 4 июля.

К 15:01 евро подешевел на 1,06 рубля до 55,99 рубля. Доллар США при этом стоил 54,93 рублей, подешевев на 1,44 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,27 рубля к уровню закрытия 18 июля, до 55,41 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в условиях спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под основные налоговые выплаты месяца. Перечисления в бюджет должны состояться 25 и 28 июля.

Кроме того, поддержку рублю оказывает общее улучшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании.

В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда членов руководства ФРС, эти ожидания стали более умеренными.

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