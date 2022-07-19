В РФ может остановиться производство аминокислот из-за неограниченного импорта

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Производители кормовых аминокислот РФ не исключают, что в условиях обнуления пошлин на импорт этой продукции отечественные предприятия могут остановиться. Наиболее целесообразной мерой регулирования ситуации на рынке они считают квоты на поставки аминокислот из-за рубежа.

"Ситуация на рынке, прежде всего на рынке лизина, не совсем благоприятная. С момента обнуления пошлин на ввоз аминокислот (с марта 2022 года на полгода - ИФ) импорт лизина составил почти 40 тыс. тонн в пересчете на моногидрохлорид. Примерно такой же объем, который был ввезен в прошлом году", - сообщил президент ассоциации "Союзкрахмал" Олег Радин на пресс-конференции во вторник в Москве.

В результате, по его словам, если в начале года лизин стоил порядка 180 тыс. рублей за тонну, то сейчас цена снизилась до 108 тыс. рублей. "Компаниям приходится работать без маржинальности, реализовывать свою продукцию практически по себестоимости", - сказал он, подчеркнув, что это препятствует развитию биотехнологической отрасли в целом.

Ситуация осложняется тем, что с 1 июля ограничен экспорт ряда аминокислот (до конца года).

"Ситуация не формирует инвестиционную привлекательность отрасли", - соглашается гендиректор АО "АминоСиб" Александр Петров.

Принятые решения он назвал непоследовательными и нелогичными. "В случае избытка продукции мы забьем с коллегами склады, экспортировать мы не можем, придется останавливаться", - сказал он, напомнив, что проект пока не окупился, срок окупаемости – 2025 год.

"Мы уперлись в то, что продукта – с избытком. Его привозят чуть больше, чем нужно", - заявил руководитель отдела продаж АО "Волжский оргсинтез" (производитель метионина) Андрей Фрейман. "Выпавшие" поставки от европейских поставщиков были полностью – буквально за полтора месяца – замещены партнерами из других стран.

При этом он отметил, что существует риск бесконтрольного ввоза аминокислот, что может привести к снижению отечественного производства. "Через неделю у нас будет совещание о снижении мощности производства, потому что мы начали затовариваться, снижаем цены", - сказал он.

Ситуацию с импортом аминокислот за последние два месяца гендиректор ЗАО "Завод премиксов №1" Алексей Балановский назвал "аховой". Она осложнилась также валютными колебаниями и запретом экспорта, сказал он.

"Это мешает развитию отрасли биотехнологий. У нас было в планах заняться проектом по производству треонина на базе "ДонБиоТеха", но сегодня понимаем, что реанимировать это предприятие, вкладывать в него собственные средства и кредиты смысла нет", - сказал он.

Как считает директор по экономике и финансам ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) Василина Ахрамович, необходимости в ослаблении режима импорта в страны ЕАЭС аминокислот не было. В этом году корпорация выходит на плановую производственную мощность, и представители компании несколько раз обращались в Минсельхозпрод Белоруссии с письмами о том, чтобы не облегчать режим импорта.

"Мы прикладывали достаточно аргументированные предложения. Эти письма направлялись в ЕЭК. Есть смысл еще раз эту тему поднять", - сказала она, отметив, что запуск корпорации и мощности российских производителей позволят "покрыть" рынок ЕАЭС.

При этом Ахрамович заявила, что документы по регистрации в РФ аминокислот БНБК до сих пор лежат в Россельхознадзоре. "Положительного заключения мы до сих пор не получили", - сказала она.

Квота как альтернатива

Все участники пресс-конференции были едины в том, что импорт аминокислот в РФ необходимо ограничивать. Наиболее действенным механизмом, по их мнению, является квота.

Как сообщил Радин, в ближайшее время ассоциация намерена подготовить соответствующие обращения в Минсельхоз и другие органы власти.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ об ограничении экспорта аминокислот (май этого года), производство L-лизина сульфата в РФ в 2021 году составило 119,4 тыс. тонн, что в пересчете на L-лизин моногидрохлорид составляет 66,4 тыс. тонн (в 2020 году - 60,8 тыс. тонн). Это обеспечивает порядка 52% от существующей потребности, которая расчетно оценивается в 110-120 тыс. тонн в год на основании существующего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, а также его планируемого прироста.

Производство DL-метионина в 2021 году составило 25 тыс. тонн при расчетной потребности порядка 60 тыс. тонн. Недостающий объем аминокислот импортируется.

По данным ФТС, импорт лизина и его сложных эфиров, а также солей этих соединений в РФ в 2021 году составил 43,1 тыс. тонн, экспорт – 0,6 тыс. тонн. При этом основной объем импорта, по экспертным оценкам, составляет именно L-лизин моногидрохлорид. Импорт метионина за аналогичный период составил 33,7 тыс. тонн, экспорт – 10,7 тыс. тонн.