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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Рынок акций РФ во вторник снизился на отсечке дивидендов "Сургутнефтегаза" и "Ростелекома"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился в район 2070 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, снижения нефти и известий о новых антироссийских санкциях ЕС; лидировали в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза", "Ростелекома" и "Транснефти", при этом выросли акции "Трубной металлургической компании" на новостях о выплате дивидендов за первое полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2071,28 пункта (-1,2%, в течение сессии индекс опускался ниже 2050 пунктов), индекс РТС подрос до 1175,04 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 13,4%.

Доллар просел до 55,56 рубля (-0,81 рубля).

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