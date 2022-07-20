Минэкономики Эстонии рекомендовало максимально сократить использование газа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство экономики и коммуникаций Эстонии рекомендовало всем потребителям максимально сократить использование природного газа и по возможности применять альтернативные виды топлива. Об этом говорится в письме ведомства мэру Таллина Михаилу Кылварту.

Эту рекомендацию чиновники объяснили тем, что не у всех продавцов полностью гарантировано поступление газа, необходимого для отопительного сезона.

Ведомство рекомендует производителям тепла, которые могут использовать такие альтернативные виды топлива как сланцевое масло, сделать это как можно скорее. Кроме того, все потребители природного газа должны в той или иной степени осуществлять меры по повышению энергоэффективности.

Вице-канцлер министерства Тимо Татар отметил в письме, что это обеспечит "доступность природного газа в течение всего отопительного периода и бесперебойную подачу газа наиболее незащищенным группам потребителей".

Он предупредил, что для перехода на альтернативные виды топлива необходимо время, "чтобы обеспечить как количество топлива, так и его поставки".

Введение режима чрезвычайной ситуации не является непосредственной необходимостью, но может произойти для организации жизненно важных служб, полагает он.

Эстония отказалась от закупок российского природного газа и в настоящее время совместно с Финляндией предпринимает усилия по обеспечению закупок и доставки сжиженного природного газа.