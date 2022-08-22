Промышленность Эстонии попросила разрешить использовать солярку для отопления

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Эстонские торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата, Союз пищевой промышленности и Союз топливных компаний попросили у правительства разрешение использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления.

Также они попросили разрешение использовать дизельное топливо в стационарных двигателях до 1 мая 2024 года, то есть в течение двух отопительных периодов, сообщает BNS со ссылкой на текст обращения.

Для этого нужно внести изменение в закон о спецмаркировке жидкого топлива. Использование дизеля в стационарном моторе позволило бы предприятиям и в ходе производственного процесса заменять газ дизельным топливом и запускать производственные процессы, объяснили авторы обращения. Принятие соответствующей поправки мотивирует предприятия переходить на жидкотопливные котлы, то есть создавать альтернативное решение на тот случай, если газа не будет хватать на всех потребителей, а сланцевое масло не будет доступным из-за высокого спроса или роста цены.

Авторы письма также предлагают снизить ставку акциза на соляркус нынешних 37,2 евроцента до 2,1 евроцента за литр. По данным организаций, многие ближние страны разрешают использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления, например, в Литве и Польше акцизная ставка составляет 2,1 евроцента за литр, в Германии - 4,6, а в Латвии - 6.

Организации отмечают, что поправка к закону также позитивно отразилась бы на предпринимателях, у которых уже имеется жидкотопливный котел. По данным строительного регистра, приблизительно в 4,9 тыс. используемых для предпринимательства зданиях энергоснабжение покрывается с помощью жидкотопливного котла.