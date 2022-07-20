Альфа-банк подал несколько исков к "Руст Россия" Рустама Тарико почти на 7,5 млрд руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Альфа-банк подал несколько исков к компании "Руст Россия" и входящим в нее производителям алкогольной продукции из-за прекращения обслуживания долга. "Руст" объясняет это невозможностью получить для погашения кредитов средства от продажи польской CEDC в связи с санкциями против банка.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, общая сумма требований составляет почти 7,5 млрд рублей. Один из исков на сумму 1,417 млрд рублей был рассмотрен на минувшей неделе. Суд наложил арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО "Руст Россия", "Сибирский ЛВЗ", ЗАО "Руст инк.", АО "ЛВЗ "Топаз", ООО "Браво премиум", ООО "Парламент продакшн".

Как сообщается в определении суда, "несмотря на обращения банка, ни заемщиком, ни поручителями до настоящего времени заемные денежные средства не возвращены". "Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества. Размер задолженности ответчиков является существенным, и, исходя из размера указанной суммы, очевидно, что в случае, если ответчики не выплатят денежные средства, банку будет причинен значительный ущерб", - обосновывает суд принятое решение.

"Заемщик прекратил обслуживание своего долга. На протяжении нескольких месяцев мы вели досудебные переговоры с менеджментом компании для решения ситуации. Однако они не привели к конструктивному результату, - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка. - Поэтому для защиты интересов наших вкладчиков мы были вынуждены обратиться в суд".

Но, несмотря на это, Альфа-банк по-прежнему открыт к диалогу и готов обсуждать варианты урегулирования задолженности, подчеркнули в пресс-службе.

Группа "Руст" хотела рассчитаться с Альфа-банком средствами польской Maspex, которой она продала польскую "дочку" CEDC, но эти платежи невозможны из-за санкций, сообщили "Интерфаксу" в группе.

"По причине включения Альфа-банка в санкционные списки осуществление платежей ему со стороны Maspex стало невозможным. Группа "Руст" активно взаимодействовала с Альфа-банком в поиске альтернативной структуры расчетов, однако на определенном этапе Альфа-банк принял решение параллельно обратиться с исками в рамках стандартных банковских процедур", - сказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что сделка с Maspex была закрыта в феврале 2022 года. Она предполагает погашение основной части долговой нагрузки группы. В том числе уже полностью погашены еврооблигации на $385 млн. "В рамках сделки также предусмотрено полное погашение обеспеченных поручительством компании CEDC финансовых обязательств перед Альфа-банком за счет средств, зарезервированных на счетах Maspex", - сообщили в пресс-службе.

"Руст" планирует урегулировать возникшую ситуацию с Альфа-банком в рамках взаимных договоренностей. "Стороны продолжают поиск альтернативных способов проведения расчетов по сделке с учетом текущих ограничений, включая рефинансирование кредитных продуктов Альфа-банка с последующим получением зарезервированных группой Maspex средств из Польши", - заявили в компании.

При этом в пресс-службе уточнили, что поданные иски не имеют отношения к компании "Русский Стандарт Водка", которая не является должником или поручителем по финансовым обязательствам перед Альфа-банком.

В компании подчеркнули, что ГК "Руст" продолжает показывать положительную динамику на ключевых рынках. С начала 2022 года общие объемы продаж на российском рынке выросли на 10%, продажи высокомаржинального бренда "Русский стандарт" - более чем на 15%. "Руст" также планирует сохранить фокус на дальнейшем развитии собственного портфеля итальянских игристых и тихих вин Gancia, который с начала 2022 года показал рост на 65%. Продажи "Руста" в категории готовых к употреблению слабоалкогольных коктейлей с начала года выросли на 113%.

Алкогольная группа компаний "Руст" работает более чем на 80 международных рынках. Ее производственные мощности и дистрибуционные центры, кроме РФ, расположены в ряде европейских стран. В группу также входит винный дом Gancia.

Основатель и председатель совета директоров ГК "Руст" Рустам Тарико.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка АО "Руст Россия" снизилась до 30,209 млрд рублей с 31,63 млрд рублей годом ранее, чистый убыток - до 1,346 млрд рублей с 3,825 млрд рублей соответственно.