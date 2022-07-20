ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предлагает отменить ввозные пошлины на сырье для производства азотных удобрений, за исключением поставок из России и Белоруссии. Соответствующий проект постановления опубликован в "Официальном журнале " Евросоюза.

Документ предполагает обнуление импортных пошлин на аммиак и карбамид, которые в настоящее время составляют 5,5% и 6,5% соответственно, до конца 2024 года. Для продукции из России и Белоруссии пошлины будут сохранены на прежнем уровне.

Предлагаемая мера будет способствовать диверсификации поставок сырья для производства удобрений и сокращению зависимости от России, отмечает Еврокомиссия. В свете сложившейся на этом рынке чрезвычайной ситуации, вызванной существенным ростом цен на сырье и санкциями в отношении России - второго по величине поставщика азотных удобрений в ЕС - регулятор призывает отменить пошлины как можно скорее, до начала осенней посевной.

Евросоюз закрывает существенную долю потребности в аммиаке и карбамиде для производства азотных удобрений за счет внешних поставок. В 2021 году ЕС импортировал 2,9 млн тонн аммиака на сумму 1,3 млрд евро и 4,7 млн тонн карбамида на 1,8 млрд евро. Более 60% этих объемов было ввезено беспошлинно - из стран, имеющих преференции при доступе на рынок ЕС. На Россию в прошлом году пришлось 29% европейского импорта аммиака. Доля России и Белоруссии в поставках карбамида на рынок ЕС составила 24%.

Исходя из этих данных, ЕК оценивает потери бюджета от обнуления пошлин в 11 млн евро в год.

Ранее европейские СМИ сообщали, что ЕС рассматривает возможность снятия части санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями.