Путин приветствовал снятие Еврокомиссией ограничений с поставок российских удобрений

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия приветствует снятие ограничений с поставок российских удобрений, но считает недопустимым запрет поставок в страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем также, что Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции. Мы приветствуем такие решения", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза. Поставка наших удобрений и белорусских через порты европейских стран в развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена. Это дискриминирует наших партнеров", - подчеркнул глава государства.

Президент обратился к МИД РФ с просьбой "поработать с партнерами, в целом, и с ООН, которая подключилась к решению вопросов подобного рода".

"Считаю, что дискриминация стран Азии, Африки и Латинской Америки недопустима", - заявил Путин.

"Мы, конечно, рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопросы и по поставкам удобрений в другие страны", - добавил он.

Президент также попросил МИД РФ поддержать также поставки белорусских удобрений.