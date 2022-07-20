Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

"Магнит" перевел свой сервис доставки на внутреннюю IT-платформу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" завершил перевод сервиса доставки на собственную IT-платформу - это разработка компании, созданная на российском программном обеспечении.

Теперь все функции, которые ранее осуществлялись на сторонней платформе, полностью реализуются внутри компании, говорится в ее сообщении.

"Стороннюю платформу мы использовали, чтобы быстро запустить услугу онлайн-доставки для своих покупателей и с самого начала рассматривали ее как временное решение. Сейчас мы можем эффективнее управлять скоростью выполнения заказов, регулярно внедрять новые пользовательские опции: маркетинговые обновления, улучшенный функционал в приложении и многое другое. Собственная платформа позволяет нам полностью видеть клиентский путь, анализировать текущие потребности и прогнозировать их изменения", - отметил директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции "Магнита" Евгений Николаев.

В настоящее время "Магнит" осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, доставка косметики и партнерства).

Общий онлайн-оборот (GMV) ритейлера в I квартале 2022 года составил 9,2 млрд рублей (с НДС) по сравнению с 0,9 млрд рублей годом ранее. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1,116 тыс. рублей (с НДС), что в 2,7 раза выше чека в магазинах "у дома".

Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают 7,303 тыс. офлайн-магазинов и 21 даркстор в 66 регионах и 410 населенных пунктах. 71% текущей выручки сегмента генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.

Магнит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ рекомендовал брокерам не продавать "неквалам" бумаги иностранных эмитентов

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

ЦБ РФ разрешил "недружественным" банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

ЦБ РФ разрешил "недружественным" банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

ЕС может обнулить пошлины на ввоз аммиака и карбамида, кроме поставок из РФ и Белоруссии

"Газпром" снова обратился к Siemens по вопросу возврата турбины "Северного потока"

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

"АвтоВАЗ" выпустит ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });