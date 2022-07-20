"Магнит" перевел свой сервис доставки на внутреннюю IT-платформу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" завершил перевод сервиса доставки на собственную IT-платформу - это разработка компании, созданная на российском программном обеспечении.

Теперь все функции, которые ранее осуществлялись на сторонней платформе, полностью реализуются внутри компании, говорится в ее сообщении.

"Стороннюю платформу мы использовали, чтобы быстро запустить услугу онлайн-доставки для своих покупателей и с самого начала рассматривали ее как временное решение. Сейчас мы можем эффективнее управлять скоростью выполнения заказов, регулярно внедрять новые пользовательские опции: маркетинговые обновления, улучшенный функционал в приложении и многое другое. Собственная платформа позволяет нам полностью видеть клиентский путь, анализировать текущие потребности и прогнозировать их изменения", - отметил директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции "Магнита" Евгений Николаев.

В настоящее время "Магнит" осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, доставка косметики и партнерства).

Общий онлайн-оборот (GMV) ритейлера в I квартале 2022 года составил 9,2 млрд рублей (с НДС) по сравнению с 0,9 млрд рублей годом ранее. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1,116 тыс. рублей (с НДС), что в 2,7 раза выше чека в магазинах "у дома".

Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают 7,303 тыс. офлайн-магазинов и 21 даркстор в 66 регионах и 410 населенных пунктах. 71% текущей выручки сегмента генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.