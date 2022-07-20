Доля нефтегазового сектора в ВВП РФ в I кв. выросла до максимума с начала расчетов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России в I квартале 2022 года выросла до 21,7% с 17,5% в IV квартале 2021 года, 17,1% в III квартале 2021 года, 17,7% во II квартале 2021 года и 17,3% в I квартале 2021 года, соответствующие данные в среду опубликовал Росстат.

Индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в I квартале 2022 года составил 120,4% (к I кварталу 2021 года). Индекс физического объема валовой добавленной стоимости ненефтегазового ВВП в I квартале 2022 года составил 100,1%.

Доля НГС в ВВП стала максимальной с начала Росстатом таких расчетов – 2017 года. До этого максимальная доля нефтегазового сектора в ВВП была зафиксирована во II квартале 2018 года (21,5%), а минимальной она стала в начале "ковидного" периода – во II квартале 2020 года (12,6%).

В целом в 2021 году доля НГС в ВВП, по расчетам Росстата, составила 17,4% после 13,9% в 2020 году, 18,8% в 2019 году, 20,7% в 2018 году, 16,6% в 2017 году.

Под нефтегазовым сектором экономики Росстат, согласно опубликованной методологии, понимает предприятия, осуществляющие деятельность по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки (первичный подсектор) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю (вторичный подсектор), а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора.