Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Бюджет РФ в июле недополучил 74,7 млрд рублей нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июля 2022 года составило минус 74,7 млрд рублей, сообщил Минфин.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе в размере 359,5 млрд рублей.

Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в июле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 284,8 млрд рублей.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Грузовой трафик на М11 между Москвой и Петербургом с марта упал на 40%

Чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen в I полугодии утроилась

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });