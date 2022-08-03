Бюджет РФ в июле недополучил 74,7 млрд рублей нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июля 2022 года составило минус 74,7 млрд рублей, сообщил Минфин.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе в размере 359,5 млрд рублей.

Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в июле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 284,8 млрд рублей.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.