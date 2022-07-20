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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Ритейлер "О'Кей" выплатит 8,5 млн евро промежуточных дивидендов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ритейлера "О'Кей" утвердил промежуточные дивиденды в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию, говорится в сообщении компании.

Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Выплаты будут произведены не позднее 19 августа.

Даты закрытия реестра и выплат для держателей GDR будут объявлены депозитарием (Bank of New York Mellon) в установленном порядке, отмечается в сообщении.

О'Кей
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