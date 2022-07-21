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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Рост расписок "О'Кей" превысил 20% на новостях о дивидендах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Расписки "О'Кей" утром в четверг раллируют на новостях о планах компании выплатить промежуточные дивиденды за 2022 год.

На "Московской бирже" к 10:19 МСК расписки "О'Кей" взлетели до 21,67 рубля (+20,5%), объем торгов превысил 12,4 млн рублей.

В среду вечером стало известно, что совет директоров ритейлера "О'Кей" утвердил промежуточные дивиденды за период с 1 января по 21 июня 2022 года в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Даты закрытия реестра и выплат для держателей GDR будут объявлены депозитарием (Bank of New York Mellon ) в установленном порядке, отмечается в сообщении компании.

С учетом цены закрытия торгов расписками "О'Кей" на МосБирже 20 июля (17,99 рубля), их дивидендная доходность составила бы 11% годовых.

О'Кей
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