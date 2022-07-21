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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Brent подешевела до $106 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг на сигналах об ослаблении спроса на бензин в США.

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает Bloomberg.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (0,83%), до $106,03 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,43 (0,4%), до $106,92 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,02 (1,02%), до $98,86 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,86 (0,9%), до $99,88 за баррель.

"Спрос на бензин в США не слишком высок, несмотря на то что сейчас пиковый сезон его потребления, - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь. - Поскольку автомобильный сезон скоро закончится, а экономический рост замедляется, рынку следует понимать, что спрос на нефтепродукты уменьшится".

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода "Северный поток". Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

Brent WTI Минэнерго США Северный поток Европа
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