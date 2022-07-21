Polymetal сократил квартальную выручку на 36% и снизил производство на 9%

Ожидается, что разрыв между продажами и производством будет устранен в III квартале

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года производство Polymetal снизилось на 9% в годовом измерении, до 326 тысяч унций в золотом эквиваленте, сообщила компания.

Снижение производства на Кызыле и Албазино из-за низких содержаний и запланированной остановки Амурского ГМК для технического обслуживания полностью перекрыло новый выпуск на Нежданинском, объяснил Polymetal.

Квартальная выручка упала на 36% год к году, составив $433 млн. Продажи золота за квартал упали на 40%, до 189 тыс. унций, тогда как серебра - подросли на 3%, до 4,4 млн унций.

Во II квартале на российских предприятиях Polymetal было накоплено 130 тысяч унций запасов золота и серебра в слитках в золотом эквиваленте. Ожидается, что разрыв между продажами и производством будет устранен в III квартале, так как компания наращивает экспорт на различные азиатские рынки, отмечает Polymetal.

Чистый долг Polymetal на конец II квартала составил $2,8 млрд.