Российскому золоту сужают географию и маржу. Обзор

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - США на этой неделе объявили о запрете на импорт золота из России, поддержав сделанное в ходе саммита G7 заявление Великобритании об эмбарго на закупку российского драгметалла (к нему также присоединяются Япония и Канада).

По оценкам экспертов, как эмбарго на ввоз в США, так и общий запрет со стороны G7 некритичны для российских золотодобытчиков. Ландшафт экспорта золота из РФ уже подвергся изменениям в марте, после лишения российских аффинажных заводов статуса Good Delivery. Эту проблему может решить переаффинаж российского золота в странах, не относящихся к недружественным, полагают эксперты, хотя такой маневр будет стоить компаниям 1-2% маржинальности, в основном за счет затрат "на пролеживание".

Географически экспорт перемещается туда же - в Индию, Китай и ОАЭ, которые являются более крупными производителями и участниками рынка золота, чем страны G7. На внутреннем рынке в резерве остается ЦБ РФ, практически не пополнявший запасы золота два года. Крупные производители при этом смогут продавать золото максимально близко к бенчмарку.

G7 и российское золото

Ограничения США начали действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото. Золото является крупнейшей неэнергетической статьей экспорта РФ, отмечает Минфин США.

Согласно данным ФТС, прямой экспорт золота из РФ в США в 2019-21 годах не осуществлялся.

После введения санкций G7 общий объем ограничений российского экспорта в Великобританию превысит 13,5 млрд фунтов стерлингов, оценивало британское правительство.

На Россию приходится около 9% мировой добычи золота. В 2021 году РФ, по данным Федеральной таможенной службы, экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд, при добыче 346 тонн. На Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов - приходилась львиная доля оборота (266 тонны на $15,4 млрд).

Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. После того, как несколько российских банков - крупных игроков рынка драгметаллов подпали под санкции, золотодобывающие компании стали искать прямой выход на зарубежные рынки, получать экспортные лицензии. Среди потенциальных рынков сбыта называли в основном ОАЭ, а также Турцию, Китай и Казахстан.

Продажи российского золота за рубеж в больших объемах - это новелла последних двух лет, говорит директор по развитию "Института геотехнологий" Михаил Лесков. Центробанк длительное время до этого приобретал через банки достаточно крупные объемы, порой практически весь годовой объем добычи, за исключением металлов, экспортируемых в виде концентратов и т.п.

Поэтому говорить о потере возможности реализации из-за временных и частичных ограничений для продаж золота за рубежом некорректно, считает он. Тем более что Великобритания по факту не приобретает в России металл на $15 млрд, а является одной из торговых площадок и центром обращения золота, получая за это несущественную часть платежей.

Новые рынки сбыта

Запрет импорта в страны G7 сам по себе некритичен, так как основные объемы мировой торговли золотом идут вне G7, согласен руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. На долю всей G7 приходится не более 20% от суммарных покупок золота в мире. Остальное - по 50-60% - это Китай и Индия, крупная доля также приходится на Ближний Восток, говорит он.

Основными зарубежными покупателями российского золота сейчас могут оказаться Индия, Китай и ОАЭ, хотя и с дисконтом к глобальным ценам, писал, комментируя заявление об эмбарго со стороны G7, инвестбанк Sinara. Покупателем на внутреннем рынке, скорее всего, станет ЦБ РФ.

С января, когда Россия экспортировала 12,9 тонны золота на $745 млн (в том числе 10,9 тонны на $638 млн в Великобританию), объемы экспорта золота из РФ официально не раскрываются. Однако, как следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области, еще в феврале экспорт был активный - почти 27,5 тонны, а в марте-апреле он фактически прекратился, составив всего 0,1 тонны суммарно.

Аффинаж и переаффинаж

Ситуация с экспортом российского золота изменилась еще в начале марта, когда Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) отозвала статус Good Delivery у российских аффинажных заводов, напомнил Красноженов. "Без статуса Good Delivery слитки, выпущенные российскими производителями, не смогут участвовать в торговле на оптовом рынке Лондона и ежедневном фиксинге", - пояснил он.

Отзыв LBMA статуса Good Delivery у российских аффинажных заводов ограничивает возможность реализовывать производимый в России металл по цене лондонского фиксинга, поясняет Лесков.

Российские компании продолжат экспортировать, но потеряв пару процентов маржи, которые понадобятся на переаффинаж и связанные с этим издержки, считает Красноженов. "Чтобы экспортировать слитки, теперь нужно провести переаффинаж. Это 1-2% от стоимости, дальше слиток теряет происхождение, идет со штампом любого аффинажного завода - участника Good Delivery и может спокойно использоваться везде", - говорит он.

Прямые затраты на переаффинаж не так велики, обычно это доли процента, но есть менее видимые, но более значимые издержки, уточнил Лесков. Это транспортировка и хранение в промежуточных пунктах, а также "затраты на пролеживание": время хранения, время в пути, время нахождения внутри процесса переаффинажа, и остальные потери от несвоевременного получения денег за весь этот период.

"Крупные компании или компании, которые достаточно тщательно управляли своей рентабельностью, в большинстве своем не торопятся сейчас в моменте продавать металл, имея способность накапливать золото на своих "металлических" счетах или в хранилищах длительное время. И ничего не мешает при этом, накапливая его, брать под его залог кредиты и привлекать финансирование, параллельно работая над более эффективными схемами реализации добытого", - считает Лесков.

Polymetal сообщил в конце июня, что продажи с его российских предприятий на азиатские рынки вернулись в обычный режим после значительного снижения в апреле и мае, связанного с карантинными ограничениями. Также компания подтвердила прогноз производства на 2022 год и инвестиции в среднесрочные проекты развития. Условия продаж соответствуют прежним, компания не продает свою продукцию ЦБ РФ, уточнял золотодобытчик.

Дисконт и экспортные лицензии

Крупным золотодобытчикам - "Полюсу", Polymetal - не составит проблемы наладить новую логистику поставок, считает Красноженов. Более мелким производителям будет сложнее, им придется рассчитывать на господдержку; подспорьем в этом будет обещанный государством выкуп всех объемов на 2022-24 годах, хотя дисконт для них будет велик.

Фактический дисконт при покупке ЦБ золота у производителей составляет 15% к рыночной стоимости - такие данные привела Ассоциация недропользователей Магаданской области, обратившаяся к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой об отмене этого дисконта и восстановлении закупок золота государством. Такую же скидку недропользователям автоматически предлагают и коммерческие банки. Выбора у производителей особо нет - в сложившихся условиях направлением сбыта для российских золотодобытчиков оказался внутренний рынок, или, если есть генлицензия на экспорт, продажи "по демпинговым ценам" в третьи страны: ОАЭ, Турцию, Армению и так далее, говорилось в письме.

Дисконт на практике все-таки крайне редко достигал 15%, сообщил эксперт в золотодобывающей отрасли, попросивший об анонимности. "15% - это редкие случаи, когда, например, в какой-то очень крупный банк обращается очень мелкий производитель с разовой просьбой мгновенно приобрести небольшой объем металла", - пояснил он. Сейчас дисконт к фиксингу составляет, в основном, от 7 до 9%, а для крупных недропользователей и "длинных" контактов с ними - порой еще ниже.

Российские золотодобытчики могут скооперироваться друг с другом, чтобы найти приемлемые способы реализации, считает Лесков. "Например, ничего не мешает золотодобытчикам вместо того, чтобы каждому брать свою экспортную лицензию, перепродавать металл в виде любой продукции друг другу внутри России: хоть в виде руды, хоть в виде любых концентратов", - сказал он.

Заставлять ЦБ приобретать весь металл по любой цене Лесков считает неправильным, так как поддержка золотодобывающей отрасли не входит в его функции. "Центробанк все же гарантирует приобретение по цене с дисконтом, и это обеспечивает части компаний по крайней мере безубыточность производства. Конечно, компаниям необходимо еще и заработать прибыль на развитие и иные нужды - но тут уж они должны приложить свои усилия и сами искать варианты лучше, чем может предложить ЦБ", - полагает он.

Влияние на глобальный рынок

Любые запреты на вновь добытое золото не столь значительно влияют на цену, так как в год добывается всего примерно 2% от тех запасов, что уже есть во всем мире, то есть ежегодный баланс спроса и предложения здесь не имеет такого большого значения, как в остальных commodities, резюмировал Красноженов.

Эмбарго на российское золото, скорее всего, в большей степени выстрелит в первую очередь по самой "семерке", считает Лесков. Добыча золота в США и Канаде долгие годы падает, и сейчас она вряд ли будет расти, даже в случае повышения цены золота, потому что себестоимость добычи резко повышается из-за влияния санкций против нефти и газа из РФ.

Большей проблемой для российской золотодобычи сейчас является укрепившийся рубль: рост рублевых издержек на фоне снижения рублевой цены реализации "сжимает ножницы", существенно урезая доходность предприятий отрасли и их способность выживать в текущей ситуации, полагает эксперт.