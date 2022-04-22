Авиакомпании США удалят не носивших маски пассажиров из черных списков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие американские авиакомпании, среди которых Delta Air Lines, American Airlines Group и United Airlines Holdings, планируют удалить данные пассажиров, не носивших маски во время действия ковидных ограничений, из черных списков.

Эту меру авиаперевозчики собираются предпринять после того, как ранее на этой неделе суд в США постановил, что правило об обязательном ношении медицинских защитных масок больше не действует для общественного транспорта.

"Теперь, когда можно носить маски по желанию, Delta восстановит привилегии для пассажиров, попавших в черный список, только после отдельного рассмотрения каждого случая и демонстрации пассажиром понимания того, какого поведения от него ждут во время полета с нами", - заявил представитель Delta изданию Atlanta Journal-Constitution.

American Airlines и United Airlines также сделали заявления о намерении снять ограничения.

"Мы поговорили с ними (пассажирами - ИФ) индивидуально. Многие из них заверяют нас в том, что теперь, когда правило обязательного ношения масок не действует, все будет в порядке", - заявил глава United Airlines Скотт Кирби в интервью для NBC.

Между тем министерство юстиции США намерено подать апелляцию с целью отменить решение судьи об отмене обязательного ношения масок. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США ранее рекомендовали оставить действующим правило ношения масок в общественных местах. В CDC заявили, что ношение масок станет ключевым фактором для преодоления восходящей фазы распространения COVID-19 на фоне распространения новых штаммов вируса.

Инциденты с пассажирами, отказывающимися носить маски в самолетах, в США возникали примерно в шести случаях на каждые 10 тыс. полетов в 2021 году, согласно данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Показатель вдвое превосходит число таких случаев в 2020 году.