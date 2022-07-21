Lyft закроет сервис аренды автомобилей и сократит 60 сотрудников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Lyft Inc. закрывает собственный сервис аренды автомобилей, в связи с чем сократит порядка 60 сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Сокращения затронут менее 2% штата Lyft.

Представитель компании сообщила изданию, что после закрытия сервиса, созданного в 2019 году, Lyft будет предлагать клиентам возможность аренды автомобилей через своих партнеров - Sixt SE и Hertz Global Holdings Inc.

Lyft, один из крупнейших в мире сервисов такси, также планирует реорганизовать операции, разделив их по 9 регионам вместо нынешних 13.

Акции Lyft с начала года подешевели на 66%.