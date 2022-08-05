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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Сервис доставки DoorDash увеличил квартальную выручку на 30%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. увеличил выручку во втором квартале на 30% относительно того же периода прошлого года - до $1,6 млрд, говорится в отчете компаний.

Количество заказов выросло на 23% и достигло 426 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что выручка составит $1,52 млрд, а число заказов - 419 млн.

Компания в апреле-июне зафиксировала чистый убыток в размере $263 млн по сравнению со $102 млн годом ранее. Эксперты прогнозировали убыток в $149 млн.

DoorDash ожидает, что объем заказов компании по итогам 2022 года будет находиться в диапазоне $51-53 млрд против ранее ожидавшихся $49-51 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет $52,37 млрд.

Котировки акций DoorDash на дополнительных торгах в четверг взлетели на 13,4% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала на 45,4% (до $31,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 12,9%.

DoorDash США
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